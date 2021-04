La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola cade a Potenza (3-0)

Dura sconfitta per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola nel turno infrasettimanale valido per la prima giornata di ritorno contro la Pm Asci Potenza in terra lucana. Le fucsia allenate da Davide Castellaneta hanno subìto l’impeto della compagine di casa allenata dal duo Telesca-Cameriero e non hanno mai dato l’impressione di poter riprendere la contesa. Un 3-0 (25-22; 25-22; 25-23) che non lascia spazio ad alcuna recriminazione con la piccola sosta di Pasqua che, ad oggi, arriva nel momento giusto per riordinare le idee in vista delle due partite in pochi giorni dopo le festività contro GioMol (recupero della 6° giornata di andata) e il derby contro Foggia (2° giornata di ritorno).

Dopo la partita persa in casa della squadra potentina, adesso le pantere occupano il quarto posto in classifica e 9 punti all’attivo con due partite ancora da recuperare per il sestetto capitanato da Vanessa Nuovo. Prossimo impegno della Brio Lingerie giovedì prossimo, 8 aprile, contro il Progetto GioMol.