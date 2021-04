Estetiste e parrucchiere in casa: la furbata per aggirare la “zona rossa” a Pasqua

In prossimità della Pasqua si ripropone la questione “bellezza” per molti: nonostante la zona rossa, nonostante non sarà concesso andare da nessuna parte, tutti puntano ad essere curati e ordinati. Così è boom di prenotazioni per estetiste e parrucchieri/e in casa. Si tratta di coloro che vanno a domicilio, nella gran parte dei casi senza partita IVA e in barba alle regole anti contagio.

Nel precedente lockdown di Pasqua 2020 furono multati alcuni esercizi che svolgevano “in gran segreto” la propria attività. Oggi, dopo mesi complicati, sono meno coloro che si mettono a rischio. Un rischio che corrono invece i “professionisti del make-up” a domicilio, fuori regola già da un punto di vista fiscale-contributivo.

D’altronde non si spiegherebbe in altro modo l’abbondanza di belle pettinature e mani curate: o tutte sono parrucchiere ed estetiste mancate o in molte ricorrono al trucchetto di “colei che viene a domicilio”. Per inciso, una pratica illegale secondo DPCM e regole delle “zone rosse”. Il dito si punta sui controlli, pochi e sporadici; su chi infrange le regole. Ma al solito tutto è regolato da una legge economica: se c’è domanda aumenta l’offerta. Il problema vero è dunque l’irresponsabilità di chi usufruisce del servizio. Sono proprio questi ultimi che alimentano il mercato nero della “cura della persona”. Il tutto in barba a chi è chiuso (dunque danneggiato), paga e dovrà pagare anche le tasse (anche beffato).

Il rischio più importante è sanitario. Cerignola ha visto raddoppiare i positivi in circa 20 giorni. Secondo l’ultimo bollettino del Centro Operativo Comunale sono 623 gli attualmente positivi e 86 le persone poste in quarantena. Si tratta però di una dato cristallizzato al primo aprile, diffuso nel bollettino di ieri. In questo momento il numero è certamente superiore e la necessità di rispettare le regole per arrestare la diffusione del virus dovrebbe essere legge. Si usa il condizionale perché nel comprensorio cerignolano – spiace dirlo – regna l’anarchia. E tutto questo nel silenzio assordante delle istituzioni, dei vertici dell’ordine pubblico e della politica.