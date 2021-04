«Che fine faranno i vaccini che avanzano ai medici di medicina generale?»

«I Medici di medicina generale (MMG) hanno consegnato le liste dei loro pazienti fragili che dovranno vaccinare. Da ogni fiala possono essere preparate 10 dosi. È immaginabile che ci saranno per ogni MMG un numero di dosi spaiate, eccedenti rispetto alla lista. Che fine faranno queste dosi?» si chiede l’associazione “NOI Comunità in movimento”.

Se, ad esempio, un medico segnala di avere 34 pazienti fragili, riceverà 4 fiale: le altre 6 dosi restanti a chi andranno? E’ proprio questo l’interrogativo. «Esistono delle liste di riservisti ai quali inoculare queste dosi? Andranno buttate? Saranno somministrate ai soliti furbetti che non hanno diritto? Non risultano infatti esserci protocolli o disposizioni per gli MMG su come utilizzare le dosi eccedenti. Sarebbe assurdo perdere anche solo una di queste dosi vista la drammaticità del momento. I Medici, nel frattempo, brancolano nel buio» precisano.

La richiesta di chiarimento è per l’ASL, una chiarificazione richiesta anche da medici in altri comuni. «È indispensabile che i Dirigenti della ASL preposti alla distribuzione dei vaccini diano subito disposizioni chiare sull’utilizzo delle dosi non utilizzate» sottolineano in chiusura.