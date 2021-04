Ci lascia Donato Calice, «Cerignola perde un uomo per bene e io perdo un amico» afferma l’ex-Sindaco Giannatempo

Ci ha lasciato in questa santa settimana Donato Calice, ingegnere e imprenditore di questa città tra i più lungimiranti. Era affetto da un male incurabile che lo ha strappato ai suoi affetti nel sabato della settimana pasquale. Negli anni 70′ l’esordio in politica con il PSI, poi il ruolo d’assessore ai lavori pubblici. Successivamente l’addio alla politica, seppure negli anni ha sempre contribuito allo sviluppo urbanistico del paese.

«Cerignola perde un uomo per bene e io perdo un amico – ha detto l’ex-primo cittadino Antonio Giannatempo -. Con Donato Calice abbiamo avuto una lunga, sincera e fraterna amicizia. Siamo stati vicini sia come persone che come uomini impegnati nella vita pubblica, condividendo visioni, percorsi politici e amministrativi. La sua lunga esperienza come imprenditore e amministratore ha reso possibili tante realizzazioni edilizie e infrastrutturali che oggi fanno di Cerignola una città più moderna e funzionale. Ci mancherà, ma sono certo che il suo lavoro e la sua opera saranno tracce su cui le giovani generazioni potranno cimentarsi per contribuire a migliorare la nostra amata città».

«Nel 2000, appena eletto Sindaco – ricorda Giannatempo -, mi trovai ad affrontare tutto l’iter del nuovo PRG, mi diede la sua piena disponibilità, pur sapendo che mi consultavo con un altro suo collega, ideologicamente distante da lui e professionalmente molto diverso. Ne apprezzai subito il pragmatismo, i concetti semplici, chiari e lucidi, la capacità di sintesi, il coraggio di affrontare tutte le difficoltà, una intelligenza eccezionale, una onestà morale, soprattutto nella interpretazione delle norme tecniche di attuazione del PRG, in cui bastava spostare una virgola per spostare l’interesse dal pubblico al privato. Ebbene Donato, pur essendo anche un imprenditore, ha sempre difeso il pubblico e mi ha sempre illuminato. Frequentandolo ho scoperto in lui il contrario di ciò che raccontavano i suoi detrattori ed ho scoperto una persona dall’animo buono e con un grande cuore, oltre che una profonda fede. Insomma ho avuto la fortuna di una amicizia vera. Grazie e Ciao Donato» conclude l’ex Sindaco.