“Basta chiusure!”, i commercianti di Cerignola scendono in piazza | Foto e Video

È un movimento spontaneo nato nelle scorse settimane su Facebook e che nel giro di poco tempo ha visto aumentarne sensibilmente le adesioni (superati i 400 iscritti). «Basta chiusure!», è il nome del gruppo social che raccoglie le istanze di diversi commercianti di Cerignola ed anche città limitrofe, con lo scopo di fare rete e far sentire la propria voce nel drammatico periodo della pandemia.

La piazza virtuale è diventata reale nella mattinata di martedì 6 aprile, in Piazza Duomo a Cerignola. «Abbiamo messo su questo movimento su Facebook, riunendo tutte quelle attività chiuse dai dpcm – ha affermato a lanotiziaweb.it Vincenzo Erinnio, portavoce di ‘Basta chiusure!’ ed in passato titolare della delega amministrativa alle attività commerciali -. La gente è esasperata, abbiamo bisogno di riaprire. Non sono queste le categorie che hanno portato il contagio alle stelle. Chiediamo a chi di competenza di far riaprire tutte le attività commerciali chiuse. Non possiamo più aspettare, c’è chi è arrivato all’ultimo gradino della scala sociale. I nuovi poveri sono i responsabili delle partite IVA». Il malcontento della categoria è rivolto non soltanto al governo centrale: «Le colpe sono soprattutto del governo regionale, che continua con queste restrizioni – sottolinea Erinnio -. L’incapacità nel gestire la situazione pandemica ha portato la Puglia ad essere nuovamente zona rossa». Anche il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) non è esente da responsabilità: «Se dopo un anno ci siamo trovati a passare Pasqua e Pasquetta alla stessa maniera, significa che la situazione non è assolutamente cambiata. Non possiamo che essere dispiaciuti ed arrabbiati, perché non possiamo essere noi a pagare la loro incapacità e incuria».

Dello stesso avviso è Vito Diciolla, anch’egli commerciante e vice-coordinatore cittadino del Movimento ‘Insieme per Cerignola’: «Sono un commerciante di abbigliamento e mi chiedo come mai ci siano tante categorie aperte e poche chiuse, che non hanno nulla a che vedere con la diffusione del coronavirus – dichiara al nostro sito -. Un negozio che oggi vende un maglione lo fa con tutte le norme di sicurezza. Fino a qualche giorno fa non davamo più la possibilità di provare l’abbigliamento, ma vendendo il prodotto per farlo provare a casa. Dov’è il nesso logico? Cosa cambia da un tabaccaio o da un ferramenta rispetto a noi? Nulla. Per me questa è discriminazione verso una categoria». In conclusione: «Proponiamo alla Regione, al Ministero del Lavoro ed al Ministero dell’Economia di aiutarci non con il contentino, ma dandoci almeno due anni d’abbuono per i contributi alla previdenza sociale, che sono altissimi».

Sono tempi molto duri anche per gli ambulanti ed a metterlo in evidenza è Michele Bucci, di Federcommercio: «Ad oggi, agli ambulanti non è stato dato niente, solo 600 euro. Al governo regionale chiediamo i ristori. Se dobbiamo restare chiusi, si devono dare degli incentivi alle imprese».

Piazza Duomo si gremisce col trascorrere dei minuti e la protesta, assolutamente pacifica ed in sicurezza, inizia a farsi sentire con sempre più decisione: «Abbiamo semplicemente bisogno di tornare a lavorare perché non possiamo più tenere la nostra attività chiusa, con delle richieste di pagamenti» – ci confessa una giovane commerciante nel settore estetico, alla quale fa eco una altrettanto giovane collega: «Sono una truccatrice e da due anni sono ferma. Ho fatto qualsiasi tipologia di lavoro che si potesse fare, pur di continuare a condurre una vita normale e poter mangiare. Chiediamo alle Istituzioni quell’aiuto che ancora non ci viene dato. Tu mi hai chiuso e tu mi paghi». I titolari di questo ed altri tipi di attività tengono ad evidenziare di non essere affatto ‘untori’ e come da loro i rischi siano di gran lunga inferiori rispetto a luoghi, in questo momento, aperti, come ad esempio i supermercati. Dopo un anno di pandemia, la luce in fondo al tunnel sembra essere ancora lontana. Non sono mancate infine anche aspre critiche nei confronti della campagna vaccinale, il cui andamento a rilento rischia di essere un ulteriore elemento che porterà diverse attività a non alzare più la serranda. Dopo la riunione in Piazza Duomo, nella tarda mattinata la manifestazione è proceduta in corteo lungo il Corso cittadino.

