Domani recupero interno per la Pallavolo Cerignola contro il Progetto Gio-Mol

Ancora un impegno infrasettimanale per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola del presidente Matteo Russo che domani sera affronterà il Progetto GioMol nel recupero della 6° giornata. Occasione propizia per dimenticare la brutta sconfitta contro Potenza nella prima di ritorno e dimostrare la voglia di rivalsa del collettivo ofantino. Contro la giovane formazione nata dalla fusione tra Pegaso Molfetta e GSD Volleyball Giovinazzo, il sestetto allenato da Davide Castellaneta dovrà dare risposte importanti soprattutto nell’approccio alla gara, uno dei fondamentali che sembra latitare in questa stagione per la formazione fucsia. Il team ospite occupa al momento il sesto posto in classifica con 6 punti all’attivo, frutto delle vittorie contro la Dinamo Molfetta e il Foggia Volley. Primo servizio fissato alle ore 20:00 di domani, giovedì 8 aprile. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Iuso e Magno.

