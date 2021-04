“Scuola di Internet per tutti”, aperte le iscrizioni gratuite per i primi due corsi

Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 58 del 31/03/2021 il Comune di Cerignola ha aderito al progetto nazionale gratuito di educazione digitale “La Scuola di Internet per tutti”; il progetto promosso da Tim, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale (FMD), è realizzato in tutta Italia con lo scopo di fornire una formazione digitale dei cittadini con minori opportunità, giovani e donne disoccupate, cittadini in situazioni vulnerabili, anziani che vogliano acquisire gratuitamente nuove competenze nel campo digitale, utili anche per fini occupazionali.

Il primo corso partirà GIOVEDI’ 22 APRILE dalle 16:30 alle 17:30 e le lezioni continueranno nei successivi tre giovedì (29/04 – 06/05 – 13/05) sempre allo stesso orario; il secondo corso partirà GIOVEDI’ 29 APRILE dalle 18:00 alle 19:00 e le lezioni continueranno nei successivi tre giovedì (06/05 – 13/05 – 20/05), sempre allo stesso orario.

Il cittadino che decide di aderire in autonomia al corso, deve cliccare sul seguente link: https://forms.gle/P88ZrFJCLCKuY18c9 o copiarlo ed incollarlo nella barra degli indirizzi del browser e potrà decidere a quale dei due corsi iscriversi. Una volta compilato il form riceverà automaticamente sull’indirizzo email inserito la conferma di iscrizione. A ridosso dell’inizio del corso riceverà poi le credenziali di accesso alla piattaforma Google Classroom ed il link pubblico e diretto all’aula della prima lezione. Quando uno dei due corsi sarà al completo (circa 30 partecipanti), le iscrizioni confluiranno automaticamente al secondo corso finché anche quest’ultimo non sarà al completo. Le date degli altri due corsi saranno comunicate successivamente.