La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola batte nel recupero 3-0 il Progetto Gio-Mol

Ritorna a vincere tra le mura amiche la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di Davide Castellaneta che sul parquet del PalaDileo ieri ha avuto la meglio per 3-0 (25-17; 25-20; 25-12) sulla giovane e volenterosa compagine del Progetto GioMol. Una vittoria che ha fatto dimenticare la battuta d’arresto pre-pasquale contro Potenza e che ha mostrato qualche piccolo passo in avanti del collettivo cerignolano, in vista di una seconda parte di stagione abbastanza calda e insidiosa. Per il sestetto fucsia poco tempo per rifiatare in vista della gara di domani, sempre al PalaDileo, nel derby contro il Foggia Volley del tecnico Pino Tauro. Primo servizio del match fissato alle ore 18:00. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Giglio e Guerra.

Condividi questo articolo: