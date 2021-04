Polizia di Stato, nuove dotazioni per la provincia di Foggia

Nella giornata di domani a Foggia e in tutte le Questure d’Italia avrà luogo la celebrazione dell’anniversario del 169° anno della fondazione della Polizia di Stato che si svolgerà in forma molto semplice, all’interno del piazzale della Questura.

La Polizia di Stato è presente nella Provincia di Foggia con Uffici della Questura e dei Commissariati di Cerignola, Manfredonia, San Severo e Lucera. Sono presenti inoltre a Foggia: la Polizia Ferroviaria, la Polizia Postale e la Polizia Stradale. Quest’ultima è articolata nella Sezione di Foggia e nei distaccamenti di Cerignola e San Severo; sono presenti anche due sottosezioni: l’Autostradale di Foggia e la Polstrada di Vieste. Infine sempre nel capoluogo cittadino vi è la sede dell’Autocentro della P. di S. mentre a San Severo è presente il Reparto Prevenzione Crimine. Complessivamente circa 750 uomini e donne della Polizia di Stato al servizio dei cittadini.

In concomitanza con l’anniversario della Polizia di Stato, alla Questura di Foggia e ai Commissariati della Provincia sono state assegnate 9 autovetture Alfa Romeo “Giulietta” di ultima generazione, che saranno impiegate per rafforzare i servizi di controllo del territorio. Per l’occasione è stato anche approntato un video, nel quale vengono riprese le nuove autovetture della Polizia di Stato che nel loro percorso oltre a esaltare la bellezza del capoluogo provinciale, vogliono dare un segno tangibile della vicinanza che la Polizia di Stato ha nei confronti dei cittadini.