Tentata rapina davanti alla Villa comunale di Cerignola: ferito un uomo

Un tentativo di rapina si è consumato stamani a Cerignola, in pieno centro: un titolare di una attività è stato avvicinato nei pressi della Villa comunale da due persone in sella ad uno scooter. L’uomo (che era a piedi) probabilmente non aveva con sé la somma di denaro da depositare in banca, così i malviventi lo hanno ferito colpendolo alla testa col calcio di una pistola. Il fatto è accaduto dopo le 10.30: sul posto sono giunte due ambulanze per verificare le condizioni dell’imprenditore, e gli agenti del Commissariato di Cerignola. Gli inquirenti cercheranno di scoprire gli autori del misfatto, subito fuggiti. Verranno esaminate le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona, alla ricerca di ogni particolare utile.

