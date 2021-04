Dal vaccino agli assembramenti: ecco cosa accade al Tatarella | FOTO

Da una coda rispettosa delle prescrizioni ad un disorganizzato assembramento il passo è breve. Lo scenario è quello del punto vaccinale al Tatarella, gli interpreti sono proprio i cittadini. Copione, parole e musica dei vertici ASL che hanno organizzato il tutto, “probabilmente” senza una precisa scansione oraria.

Nella Cerignola del “rosso mancato”, perché si circola come se non fossimo in zona rossa, si aggiunge una nuova location dove “agevolare” la sfrenata corsa del virus. Il tutto in barba alle regole, con decine e decine di cittadini che continuano a segnalare questa assurda situazione. Infatti proprio in questo week-end nel punto vaccinale dell’Ospedale Tatarella sono in corso sedute straordinarie di vaccinazione per docenti e personale Ata, adulti con disabilità, caregiver e familiari conviventi di disabili gravi.