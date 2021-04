Cerignola, ritrovati 40 motori d’auto di provenienza furtiva per un valore di 70mila euro | Video

Nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno della cannibalizzazione di veicoli rubati, nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile, Agenti del Commissariato di P.S. di Cerignola, in località Santa Maria dei Manzi di Cerignola, nel percorrere un tratturo, notavano degli oggetti occultati con fasci di erba secca. Sul posto, si accertava che gli oggetti occultati erano 40 motori di altrettante autovetture di marche rinomate di nuova generazione, oggetto di furto. Tutto il materiale veniva sequestrato per gli accertamenti del caso. Il valore del materiale sequestrato ammonta a circa settantamila euro. Nella medesima giornata, sempre in periferia, veniva recuperata un’autovettura OPEL CORSA integra, risultata rubata poche ore prima a Foggia.

