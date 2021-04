Cerignola, Pd e Lega intervengono presso la regione per far riconoscere i danni delle gelate

Pubblichiamo di seguito e integralmente due comunicati stampa da parte delle sezioni locali del Partito Democratico e della Lega, circa le gelate che hanno colpito i campi pugliesi negli scorsi giorni. In entrambi i casi, sono stati avviati contatti con gli esponenti in sede regionale per riconoscere e quantificare i danni subiti dalle coltivazioni.

“Le gelate notturne che hanno colpito le colture del foggiano nei giorni scorsi hanno dato la mazzata finale ad un comparto, quello agricolo, già in difficoltà a causa della pandemia”. “Tanti agricoltori ci hanno chiesto di intervenire e sollecitare le Istituzioni. Per questo nei giorni scorsi abbiamo contattato i Consiglieri regionali del Partito Democratico, Filippo Caracciolo e Francesco Paolicelli, affinchè sottoponessero la questione all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia. L’assessore, Donato Pentassuglia, ha assicurato che gli uffici sono a lavoro già da sabato per quantificare i danni e procedere poi con gli atti da inviare al Ministero”. “Riteniamo fondamentale, inoltre, mettere in campo misure efficaci per contrastare la criminalità nelle nostre campagne. Per questo il Partito Democratico pugliese ha chiesto di istituire un tavolo di coordinamento con tutte le Prefetture della Regione Puglia e con l’Anci. Nelle prossime settimane si terrà un incontro con i rappresentati di tutti i Comuni per verificare se sia possibile, a livello regionale, rimodulare le risorse del Psr (Piano di sviluppo rurale), al fine di contrastare la criminalità attraverso il potenziamento di sistemi di controllo da mettere in rete con quelli delle Forze dell’ordine”. “Il clima, la pandemia e la criminalità stanno compromettendo l’attività delle imprese agricole locali, e speriamo che vengano messe quanto prima a disposizione tutte le risorse necessarie a tutelare questo settore, perché l’agricoltura è linfa vitale per il nostro territorio”.

LA NOTA DELLA LEGA DI CERIGNOLA

Il mondo agricolo di Cerignola chiede l’intervento delle autorità amministrative e politiche a sostegno del loro lavoro e della loro economia colpiti dalle gelate di questi giorni che hanno compromesso il loro comparto e procurato la perdita dei redditi legati al ciclo produttivo delle nostre campagne e quindi di tutta la nostra economia. Il segretario della Lega Cerignola Vincenzo Specchio ha chiesto con forza l’intervento del consigliere regionale della Lega Joseph Splendido affinché venga proclamato lo stato di calamità delle nostre campagne colpite dalle gelate e vengano urgentemente realizzati tutti i necessari aiuti e gli interventi economici per indennizzare i nostri agricoltori e sostenere così il comparto agricolo cittadino in un momento difficilissimo per l’intero sistema sociale ed economico della nostra Città.