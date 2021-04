Rotary Club di Cerignola, tavola rotonda sulla lombricoltura e l’economia circolare

Venerdì 16 aprile 2021, alle ore 20.30, avrà luogo un seminario on line volto ad approfondire la tecnica della lombricoltura, ispirata ai princìpi dell’economia circolare. La lombricoltura, o vermicompostaggio, è l’allevamento di diversi vermi da terra, tra i quali il lombrico rosso della California che, in modo naturale, e con l’aiuto di microorganismi, riescono a trasformare le proteine degli scarti di natura organica (animale o vegetale) in minerali in grado di nutrire la terra. Si ottiene così l’humus di lombrico, che può essere prodotto in ambito domestico o industriale, divenendo anche fonte di reddito non inquinante.

La tavola rotonda online nasce dalla collaborazione tra il Rotary Club di Cerignola e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Pavoncelli” di Cerignola. Durante il seminario saranno illustrate fasi e tecniche del compostaggio con i lombrichi e forniti consigli utili per realizzare una lombricompostiera e ottenere quindi un ottimo humus. Sarà altresì presentato il compost tea, versione liquida del classico compost, concime organico liquido perfetto per nutrire le piante e nutrirle in modo naturale. Dopo i saluti del dott. Francesco Dibiase, Presidente del Rotary Club Cerignola, la relazione del dott. Luca Settanni, Ricercatore presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Bologna, e gli interventi del Prof. Pio Mirra, dirigente scolastico dell’Istituto “Pavoncelli” e del Prof. Pasquale Prencipe, docente del medesimo istituto.

L’evento sarà trasmesso sulla piattaforma Zoom:

ID RIUNIONE: 840 4078 1126

PASSCODE: 152903