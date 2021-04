A Cerignola la sede pugliese dell’associazione OSS 2.0

Arriva a Cerignola l’Associazione Nazionale Operatori Socio Sanitari OSS 2.0: avrà sede in via Antonietta Rosati e avrà come referenti Raffaele Colucci e Pasquale Grillo. Di seguito la nota stampa di presentazione.

Gentilissima Redazione, con la presente, desideriamo presentare alla vostra attenzione l’apertura sul territorio regionale pugliese di una Sede dell’Associazione Nazionale Operatori Socio Sanitari OSS 2.0 già attiva in altre regioni. In questo periodo così grave per il nostro Paese, non solo Medici e personale sanitario hanno dato il loro contributo ma anche gli Operatori Socio Sanitari, purtroppo ancora relegati al ruolo tecnico, hanno dimostrato coraggio e impegno accomunati dall’intento di mantenere il SSN in grado di reggere a questo violento tsunami. Sono parte consistente di questo grande sforzo umano, che ha visto protagonista anche il territorio della Puglia con le migliaia di OSS impegnati anche nelle strutture private e nelle cooperative dando onore a questa bellissima regione. Ma non solo a questi Operatori noi pensiamo, ma anche a quelli impegnati nell’assistenza domiciliare ai nostri anziani, ai disabili, alle persone in stato di fragilità che spesso si sentono disarmati, soli, abbandonati dalle istituzioni.

Questo perché per noi è un onore essere in Puglia ed essere riusciti a dare una “casa” agli Operatori Socio Sanitari che desiderano approfondire temi legati alla loro professione quali la formazione post base, la legislazione sanitaria e la regolamentazione. Tutto ciò avendo sempre ben saldo il proprio ruolo e l’inserimento nell’equipe multidisciplinare. Dal 2016, l’Associazione OSS2.0 siede al tavolo della Regione Toscana con una proposta di revisione curricolare e del profilo dell’Operatore Socio Sanitario: lavoro che durerà sino a giugno di quest’anno che ci piacerebbe portare anche in regione Puglia. Ci auguriamo che sia possibile prendere contatti con voi per continuare al meglio a tenere informati gli OSS dei nostri intenti aggregativi e formativi già consistenti sul territorio regionale e che già hanno dato buoni risultati. Per la nostra regione, i referenti sono Raffaele Colucci (nel ruolo di segretario) e Pasquale Grillo (tesoriere), mentre la sede è in via Antonietta Rosati, 1 a Cerignola.

