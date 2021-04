Tragedia in un appartamento del centro cittadino. Questa mattina, in via Giordano Bruno, a Cerignola, un uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco verso la moglie, uccidendola, e ha poi tentato il suicidio. Attualmente l’uomo si trova presso il locale nosocomio in gravi condizioni. Le cause sono in corso di accertamento: tra le ipotesi una forte depressione. L’ottantenne avrebbe infatti sparato alla moglie mentre era ancora a letto. Sui fatti indaga la Polizia di Stato.

