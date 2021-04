Primo recupero per l’Ares Flv Cerignola, in trasferta contro Castellammare di Stabia

Una sola nostra rappresentante in campo nel weekend di pallavolo, l’Ares Flv nel campionato di serie B1: nel torneo di C invece, secondo rinvio consecutivo per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola. Dopo il derby con il Foggia Volley, anche la sfida interna con la Star Volley Bisceglie è stata posticipata a data da destinarsi, in ragione di alcune positività al Covid nel gruppo squadra adriatico: salgono così a tre gli appuntamenti da recuperare per le fucsia.

Torna in campo invece l’Ares Flv, impegnata domani sul neutro di Scafati (ore 17.30) per recuperare il match valido per la prima giornata del girone E1 contro Maestro Ict Stabiae. Si tratta della prima di tre gare per completare il cammino nel mini raggruppamento, con le ragazze di Breviglieri e Ferrara che hanno l’obiettivo di confermare il primato in classifica. Morone e compagne di nuovo sul rettangolo di gioco a venti giorni dall’ultima volta, quando al pala “Dileo” le rossogialloblu si sbarazzarono agevolmente per 3-0 della Luvo Barattoli Arzano. La formazione campana, a lungo alle prese con il Coronavirus, sta sostenendo un vero e proprio tour de force per completare una stagione decisamente travagliata. Infatti la Pallavolo Nemesi ha conquistato un solo punto in otto turni, perdendo al tie break ad Isernia: il team allenato da Giacobelli ha come elementi migliori la centrale Figini, l’opposto ex Pallavolo Cerignola Simeone. Sulla carta la partita si presenta agevole, tuttavia non sarà facile per le ofantine almeno nelle fasi iniziali, dato il lungo stop che hanno dovuto osservare: in queste settimane lavoro specifico e negli ultimi giorni concentrazione sull’avversario, per avvicinarsi al meglio ad un confronto che, in caso di conquista del bottino pieno, assicurerebbe matematicamente la prima piazza nella graduatoria. La Flv vuole chiudere tale pratica il prima possibile, volgendo poi lo sguardo già ai futuri playoff.