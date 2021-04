Audace Cerignola, a Sorrento per chiudere virtualmente la pratica permanenza

Nel quadro della 27^ giornata del girone H di serie D, l’Audace Cerignola fa visita al Sorrento con l’intenzione di archiviare virtualmente il discorso salvezza. I ragazzi di Michele Pazienza, nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione, hanno superato mercoledì al “Monterisi” la Puteolana, portandosi a quota 37 punti e avvicinando sempre più l’obiettivo fissato. Contro i flegrei si è avuto modo di osservare una nuova prestazione solida dei gialloblu, i quali hanno immediatamente reagito allo svantaggio iniziale agguantando la parità e avendo ragione degli avversari alla distanza. Si conferma l’elevata produttività offensiva degli ofantini nell’ultimo periodo, trascinati sì da un Malcore a segno per la sesta giornata consecutiva e in testa alla classifica cannonieri, ma nello stesso tempo sospinti dalle realizzazioni dei centrocampisti (vedi De Cristofaro) o dei fantasisti (Achik sempre più concreto). E’ un Cerignola che sa stringere i denti e soffrire, puntuale e letale nel colpire in ripartenza sfruttando la velocità dei suoi uomini migliori. In questa seconda metà di torneo Russo e compagni stanno mantenendo una media da playoff (20 punti in nove turni), archiviata immediatamente la battuta d’arresto di Bitonto, è stata centrata la terza vittoria interna consecutiva. Prima della sosta per favorire lo svolgimento dei recuperi e uniformare quanto più possibile la graduatoria in vista del rush finale, sarebbe di grande importanza conseguire un altro risultato positivo nella trasferta sorrentina e affrontare col cuor leggero i restanti appuntamenti.

Privo di Godano e Muscatiello assenti per squalifica e di Loiodice infortunato, Pazienza è orientato a confermare il 4-2-3-1 di tre giorni fa, inserendo Amabile in mediana e avanzando sulla linea dei trequartisti Esposito. Più difficile la disposizione secondo un 3-5-2, anche perché gli avversari dovrebbero optare per il 4-3-3.

Undicesimo posto per il Sorrento, che ha totalizzato 32 punti e un bilancio totale di otto vittorie, altrettanti pareggi e dieci sconfitte, l’ultima delle quali mercoledì a Bitonto. Stagione di sofferenza per i costieri, che ad inizio marzo hanno esonerato Fusco affidando la panchina a Pino La Scala, ma che hanno vinto solamente nel recupero con la Puteolana (riferito peraltro ancora all’andata) e nel ritorno non hanno mai centrato i tre punti. Negli ultimi giorni sono stati anche svolti dei movimenti di mercato: in uscita Cunzi in direzione Messina e Basile sceso nell’Eccellenza campana; in arrivo la punta Sandomenico. Non sarà del match lo squalificato La Monica a metà campo, mentre tornerà Camara: in dubbio in difesa Cacace, al quale i rossoneri si aggrappano per far tener botta ad un pacchetto arretrato fra i più battuti del girone H (41 reti al passivo): fari puntati invece su Liccardi (sette gol) e Alfonso Gargiulo. Lo stato di forma e i numeri potrebbero dire Audace, ma esattamente come contro la Puteolana, non si deve commettere l’errore di pensare che intascare il bottino pieno possa essere una passeggiata.

Nell’ultimo precedente, il 20 ottobre 2019, il Sorrento ebbe la meglio per 2-1 (marcatura gialloblu di Rodriguez). Calcio d’inizio allo stadio “Italia” alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Poli, della sezione di Verona.