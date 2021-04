Campagna vaccinale pugliese, al via reclutamento nuovi volontari della Protezione Civile

Con un forte appello al senso di responsabilità e di solidarietà dei cittadini, parte la nuova campagna della Protezione civile della Regione Puglia per il reclutamento di medici, infermieri, assistenti sanitari e altro personale, disponibili a contribuire in via volontaria alla attuazione del piano vaccinale anti Covid-19. I volontari presteranno servizio su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di ampliare la platea di vaccinatori e aumentare le capacità di somministrazione di vaccini. Ai nuovi volontari sarà garantita la copertura assicurativa.

“La Protezione civile della Regione Puglia – spiega il dirigente Mario Lerario – continua ad essere impegnata senza interruzione nella campagna vaccinale, al fianco dei sindaci pugliesi, di tutte istituzioni e del personale medico-sanitario”. Si può aderire alla campagna di reclutamento dei nuovi volontari compilando il modulo sul sito della Protezione civile Puglia (https://bit.ly/3doYVij)