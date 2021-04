Martedì 20 aprile secondo appuntamento del progetto “Liberiamo la Speranza”

Si terrà online, martedì, 20 aprile 2021, con inizio alle ore 16, il secondo appuntamento con “Liberiamo la Speranza”, il progetto della Caritas della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano realizzato con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità-Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia, che ha lo scopo di “accompagnare – afferma don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas – secondo un principio di assoluta volontarietà, gratuità e riservatezza, soggetti che hanno commesso reati, le loro vittime e i loro familiari, la comunità, al fine di poter contribuire come realtà ecclesiale ad accrescere processi di accoglienza e di integrazione sociale dei detenuti e lo sviluppo di un nuovo paradigma di giustizia, più attento all’uomo e al suo sviluppo integrale”.

L’incontro, in collaborazione con l’ANF Foggia-Sindacato degli Avvocati del Tribunale di Foggia, dopo i saluti di don Pasquale e dell’avv. Stefania Panunzio, presidente ANF di Foggia, prevede gli interventi della dott.ssa Mirella Enza Pina Malcangi, direttore ULEPE di Foggia, e dell’avv. Giulio Treggiari, presidente della Camera Penale di Capitanata. Le conclusioni saranno di Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, vescovo della diocesi. Modererà l’avv. Gaetano Panunzio del progetto “Liberiamo la Speranza”. L’evento è accreditato dall’Associazione Nazionale Forense con il riconoscimento di 2 crediti formativi in materia non obbligatoria. Per iscriversi basta collegarsi al seguente indirizzo: https://www.elawformazione.it e cliccare sul link: https://zoom.us/webinar/register/WN__0KD-z8jQvO6QqlBlbDd_Q. Agli iscritti sarà inviato via e-mail il link per la partecipazione.