Primato in cassaforte per l’Ares Flv Cerignola, corsara 0-3 a Castellammare di Stabia

Torna in campo a venti giorni dall’ultima volta e riprende da dove aveva lasciato l’Ares Flv Cerignola: nel recupero della prima giornata del girone E1 di serie B1, le ofantine passano 0-3 a Castellammare di Stabia (9-25; 22-25; 16-25 i parziali). La coppia di tecnici Breviglieri-Ferrara conferma ancora una volta lo schieramento di partenza: Muzi in regia e Morone sulla diagonale; Martilotti e Ferrara di banda; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Subito 2-9 nelle primissime fasi del match, piccolo recupero delle ragazze di Giacobelli (5-9), Ferrara e Morone riallungano anche grazie all’efficace servizio di Neriotti (5-14). Sale in cattedra Martilotti e l’ace di Ferrara manda le squadre al primo cambio di campo, in un set con pochissima storia.

Forse illusa dall’opportunità di un impegno altamente morbido, la Flv subisce il 4-1 di Castellammare in avvio di secondo periodo: ace Martilotti e attacco out per l’aggancio a 6, ma la battuta delle ospiti risulta meno incisiva, mentre le campane dai nove metri si regalano qualche gioia (due vincenti, 10-7). Le padrone di casa rispondono colpo su colpo e tengono l’andatura, riuscendo a prevalere anche negli scambi lunghi (17-13): due volte Neriotti e un errore locale per una Ares che si riporta sotto (17-16). Montechiarini a muro per il pari 18, ancora della centrale è il sorpasso (20-21) e successivamente è break: alla terza opportunità (sulle quattro a disposizione), Neriotti archivia una frazione in rincorsa.

Nel terzo parziale, sul 5-3 per le avversarie Breviglieri inserisce Losciale al palleggio: Simeone in evidenza fra le stabiesi, ace Martilotti (7-8) ma la Pallavolo Nemesi replica immediatamente (10-8). Ferrara rimette il punteggio in parità a quota 10, Montechiarini con l’aiuto del nastro segna l’11-13, la solita Simeone riacciuffa. L’andirivieni fra le due formazioni è interrotto da Neriotti, con le rossogialloblu sul 15-18 e nel frattempo con di nuovo Muzi in costruzione. Martilotti trascina a suon di punti la capolista, Neriotti in fast consegna la vittoria e il primato matematico al termine della prima fase. Fra una settimana il confronto di ritorno fra le odierne sfidanti, questa volta al pala “Dileo”: l’Ares Flv Cerignola archiviata la questione prima piazza avrà ora la missione di arrivare ai playoff magari con un percorso netto.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 1, Morone 8, Martilotti 17, Ferrara 12, Montechiarini 4, Neriotti 16, Losciale 1, Pisano (libero) 1.