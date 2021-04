«La questione del tribunale di Cerignola torna al centro dell’agenda politica»

L’Associazione politica NOI-Comunità in Movimento, nelle persone della portavoce avv. Anastasia Mancino e dell’Avv. Massimo Granato, ha avuto l’onore ed il piacere di essere invitata all’importante call-conference organizzata dall’On. Giorgio Lovecchio del Movimento 5 Stelle con i primi firmatari della proposta di legge di modifica e riorganizzazione della distribuzione territoriale degli Uffici Giudiziari, a tutt’oggi, al vaglio del Parlamento. Nell’occasione, abbiamo avuto modo di rappresentare le legittime istanze del nostro territorio e di Cerignola in particolare. Non ci fermiamo qui e presto organizzeremo per la prossima settimana un evento tematico avente come tema centrale la questione del tribunale di Cerignola.

Restituire alla Capitanata ed, in specie, a Cerignola ogni dovuto servizio dello Stato contro mafia e criminalità sarà un nostro obiettivo primario, perché una maggiore presenza fisica e fattiva degli Organi e delle Istituzioni a Cerignola, può essere il primo e decisivo passo per voltare definitivamente pagina e garantire a tutti un futuro migliore.