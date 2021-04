Violazione degli obblighi, arrestati dalla Polizia due fratelli cerignolani

Negli ultimi due giorni, Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, hanno tratto in arresto due fratelli cerignolani, in esecuzione dei provvedimenti di aggravamento della misura cui erano sottoposti. In particolare G.M. di 48 anni sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, veniva denunciato dagli Agenti del Commissariato di P.S. in data 2 aprile u.s., per ricettazione in concorso con un altro pregiudicato cerignolano. Il secondo F.M. di 46 anni, sottoposto alla misura alternativa alla detenzione, dell’affidamento in prova ai servizi sociali, veniva arrestato dagli stessi Agenti lo scorso 17 febbraio, per ricettazione di autovetture rubate in concorso con lo stesso pregiudicato cerignolano sopra menzionato.

In seguito alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, per entrambi i fratelli, venivano emessi i provvedimenti di aggravamento della misura, pertanto venivano tratti in arresto e condotti alla propria abitazione agli arresti domiciliari.