Earth Day, il Club per l’Unesco di Cerignola affronta il tema della sostenibilità ambientale

Il Club per l’Unesco di Cerignola, in completa sinergia d’intenti con l’omonimo Club di Chieti, ha celebrato ieri la 51° edizione della Giornata Mondiale della Terra in coerenza con quanto stabilito dall’Agenda 2030 e dai suoi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in materia di Educazione alla Sostenibilità. Attraverso il valido contributo di alcuni dirigenti scolastici cerignolani e degli Uffici Scolastici Regionali dell’Ambito territoriale di Foggia e Chieti, dottoressa Maria Aida Tatiana Episcopo e dottoressa Mariastella Fortunato, dei Rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca di Chieti e dei Giovani del Club per l’Unesco di Cerignola e di Chieti, sono state sviscerate varie tematiche tese a rimarcare come una corretta Educazione ambientale possa aiutarci a “costruire” un Pianeta sempre più vivibile e a misura di cittadino. L’evento ha rappresentato anche l’occasione per la Presentazione della Carta della Terra da parte della prof.ssa Maria Paola Azzario, presidente del Centro per l’Unesco di Torino. Un documento di essenziale importanza, che si pone l’obiettivo di promuovere forme sostenibili di vita e sviluppo umano sostenibile.

“Desidero in primis ringraziare i vari relatori che hanno fornito prospettive e punti di vista di grande interesse in occasione di questa peculiare e importante ricorrenza. Tutti hanno il dovere e la responsabilità di adottare condotte e comportamenti rispettosi dell’ambiente in cui viviamo e confacenti alle delicate e complesse sfide che il Pianeta sta affrontando e dovrà fronteggiare in futuro. Il Club per l’Unesco di Cerignola, assieme al Club per l’Unesco di Chieti e con la preziosa collaborazione della presidente del Centro per l’Unesco di Torino, ha voluto promuovere l’evento odierno per iniziare un percorso di sensibilizzazione e di adeguato approccio a un tema che sarà sempre più protagonista nelle agende istituzionali del futuro. Lavorarci oggi significa prepararsi al meglio alle sfide del domani e affrontarle con maggiore consapevolezza e cognizione di causa”, ha dichiarato la presidente del Club per l’Unesco di Cerignola Rosaria Digregorio.