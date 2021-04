L’Ares Flv Cerignola riceve il Maestro Ict Stabiae nel secondo recupero in B1

Anche in questo weekend la sola Ares Flv rappresenterà i colori del volley cerignolano: ancora un rinvio infatti per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola nel campionato di serie C, il cui impegno esterno in casa della Polis Corato è stato posticipato al 19 maggio a causa di positività al Covid nella formazione coratina. Le fucsia di Davide Castellaneta dovrebbero tornare in campo mercoledì 28 aprile alle ore 20, per il derby casalingo contro il Foggia Volley.

Secondo recupero da disputare per il sestetto allenato dal duo Breviglieri-Ferrara domani, alle ore 17.30 al pala “Dileo”, con avversario il Maestro Ict Stabiae per la sesta giornata del girone E1 di B1. Sabato scorso, le rossogialloblu hanno battuto in trasferta le stesse avversarie per 0-3 nella sfida di andata, assicurandosi così il primo posto aritmetico in vista dei playoff. Dopo un primo set conquistato più che agevolmente, le ofantine hanno dovuto subire in qualche frangente la tenacia delle stabiesi, le quali non si sono arrese così facilmente costringendo Montechiarini e compagne a tirar fuori il meglio delle proprie qualità. Archiviata la questione primato, le ultime due gare da giocare saranno ininfluenti ai fini della classifica, ciononostante la Flv mantiene degli obiettivi perseguibili per concludere questa prima fase. Uno di essi è rappresentato dal giungere da imbattuti al segmento che porterà alle promozioni in A2: il sestetto cerignolano infatti ha riportato otto vittorie in altrettanti incontri, lasciando per strada appena un punto sui 24 finora a disposizione, nel successo al tie break in occasione del derby con la Zero5 Deco Domus. Il confronto con le campane potrebbe offrire opportunità di impiego per alcune giocatrici meno utilizzate in questi mesi, con particolare riferimento alle giovani del vivaio quali Mansi, Puro e Di Schiena. Tutto dipenderà dall’andamento del match anche se, si ribadisce, è marginale il valore sul piano della graduatoria. L’Ares in ogni caso sul parquet amico non giocherà in maniera dimessa, ben sapendo che questi appuntamenti sono finalizzati ad arrivare ai momenti che contano in piena forma.