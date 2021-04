Prorogato fino al 30 aprile il piano comunale antiassembramento

La Commissione Straordinaria del Comune di Cerignola ha emesso l’ordinanza numero 3, con la quale si dispone la proroga dalla data di oggi fino al 30 aprile e comunque fino al permanere dell’inclusione della Puglia in zona rossa, del “Piano di Antiassembramento nel centro urbano”, adottato con l’ordinanza n.2 del 15 marzo scorso. Solo per la parte relativa agli uffici comunali, fra le attività indifferibili connesse a servizi pubblici essenziali da svolgere con la presenza non continuativa devono essere compresi i servizi di seguito indicati:

– stato civile (alla sola presenza dei soggetti interessati)

denunce di nascita e di morte

promesse di matrimonio (presenza dei soli nubendi)

matrimonio (presenza degli sposi e dei testimoni per il matrimonio in ufficio stato civile e di massimo 12 persone, compresi gli sposi, per il matrimonio in sala consiliare o sala conferenze)

giuramento per acquisto cittadinanza italiana

ricevimento delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

separazioni, divorzi e riconciliazioni

– anagrafe

certificazioni anagrafiche urgenti per le quali non può essere utilizzata l’autocertificazione.

I contatti per i servizi demografici sono pubblicati sul sito comunale e le modalità di accesso al pubblico restano quelle già fissate con la citata ordinanza n. 2/2021. In esecuzione delle sopra riportate disposizioni, il Dirigente Comunale del settore servizi comunali, demografici e sociali provvederà con urgenza a predisporre i provvedimenti di propria competenza consequenziali alla presente ordinanza.

Ordinanza CS 03-2021_Piano anti assembramento -Misure di contrasto emergenza COVID-19-Uffici demogr. (clicca sul link per il testo integrale)