Nona vittoria in campionato per l’Ares Flv Cerignola, altro 3-0 a Castellammare di Stabia

Nel recupero della sesta giornata del girone E1 di serie B1, l’Ares Flv Cerignola rifila un altro 3-0 alla Maestro Ict Stabiae (25-11; 25-18; 25-18 i parziali) e consegue la nona vittoria in altrettante gare giocate. Una sola novità nel 6+1 di partenza per coach Breviglieri: c’è Losciale al palleggio in diagonale con Morone; Martilotti e Ferrara di banda; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Due ace di Martilotti spezzano l’equilibrio delle fasi iniziali (6-3), timeout campano sul 10-5 ma tre battute vincenti di Losciale, blockout Ferrara e il muro di Montechiarini alcuni colpi che portano il punteggio sul 16-5. Set ormai indirizzato, così fanno il loro ingresso in campo Binetti in posto 4 e Mansi al centro: le ofantine chiudono agevolmente con un attacco di Montechiarini. Molto diverso l’andamento del secondo periodo, con le stabiesi a lungo a contatto che creano qualche sofferenza alle avversarie fino alla metà del suo svolgimento: poi le rossogialloblu prendono in mano il comando e non si fanno pregare per andare al secondo cambio d campo grazie alla fast di Montechiarini.

Al rientro dalla pausa avanti le ospiti (2-3), l’Ares rimette ben presto il naso avanti (6-3): la Pallavolo Nemesi comunque mostra caparbietà (8-7) e impegna la capolista, anche in virtù di alcuni errori dai nove metri delle padrone di casa. E’ però un ace di Ferrara a valere l’11-8, mano dolce di Martilotti per il 15-10: pur senza grandissima continuità, Cerignola accelera quando serve e si incammina verso il successo (18-13). C’è di nuovo Mansi e successivamente Di Schiena al servizio, il sestetto di Breviglieri e Ferrara manda in archivio il match con capitan Martilotti.

Un buon allenamento per l’Ares Flv, che ora venerdì 30 aprile nella trasferta di Torre Annunziata con la Fiamma terminerà gli impegni della prima fase: missione mantenere l’imbattibilità e ottenere il massimo dei punti possibili per approcciare al meglio la fase playoff.