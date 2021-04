Domani Brio Lingerie Pallavolo Cerignola in campo nel recupero contro il Foggia Volley

Tornano finalmente in campo le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola dopo quasi tre settimane di rinvii dovuti ai casi di positività riscontrati nelle compagini avversarie del sestetto ofantino nelle ultime giornate. Nuovo e compagne sono attese, domani sera, dal derby casalingo contro il Foggia Volley, squadra giovane allenata dal tecnico Pino Tauro. Nella gara di andata in quel del PalaPreziuso di Foggia le fucsia trovarono la prima vittoria stagionale per 3-0 dopo la débâcle casalinga dell’esordio contro Potenza. L’imperativo categorico in vista delle prossime sfide per la compagine cerignolana è sicuramente quello di vincere, ritrovare il ritmo gara e, soprattutto, conquistarsi una posizione di prestigio per l’accesso ai playoff.

Il Foggia, dal canto proprio, vorrà rendere la vita difficile e riscattarsi dopo la sconfitta per 3-1 in casa della Dinamo Molfetta appena 3 giorni fa. La squadra del capoluogo di provincia, attualmente, occupa la penultima posizione in classifica con 4 punti all’attivo. Primo servizio del match fissato per le 20.00 di domani, mercoledì 28 aprile. Dirigeranno l’incontro gli arbitri De Nicola e Iuso.