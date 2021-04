L’alunna dell’Itet “Dante Alighieri” Maria Stella Lionetti vincitrice ad un concorso dell’Unesco

Il 23 aprile scorso sulla piattaforma Zoom ha avuto luogo, nell’ambito della Giornata Unesco del Libro e del diritto d’autore, la premiazione dei vincitori del concorso nazionale “World Tales short story”, promosso dai Centri di Torino e Firenze, in collaborazione con il locale Club per l’Unesco. Alcuni studenti dell’ITET Dante Alighieri di Cerignola, magistralmente guidati dalle docenti Teresa Conte e Giovanna Lionetti, hanno partecipato al concorso cimentandosi nella scrittura di brevi racconti in lingua inglese e francese. Il tema del concorso è stato “C’era una volta il mio futuro” e gli studenti hanno affrontato temi legati alle potenzialità per società future eque, inclusive, pacifiche, resilienti, sostenibili, tolleranti e libere da tutte le forme di discriminazione.

Orgoglio dell’ITET Alighieri è stata l’alunna Maria Stella Lionetti della classe 4AT indirizzo Turismo, vincitrice del concorso, insieme ad altri tre partecipanti di altre scuole del territorio nazionale. La gioia e la soddisfazione di tale esito è stato condiviso con l’intera comunità scolastica. “Aver incoraggiato alla lettura e alla scrittura i nostri alunni, ha fatto emergere le loro doti nascoste, migliorato la comunicazione anche delle ansie e delle difficoltà del momento storico. Dai racconti analizzati è emerso lo spirito positivo, di abbattimento dei pregiudizi, di apertura e di speranza da parte dei giovani, dai quali abbiamo anche da imparare” dichiara la professoressa Conte. Il contenuto del saggio “Il futuro che vorrei” relativo agli obiettivi dell’Agenda 2030 e l’uso appropriato della lingua (inglese/francese) utilizzata, hanno permesso l’attribuzione del prestigioso premio.