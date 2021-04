Online il nuovo sito web del Comune di Cerignola con nuovi servizi digitali

La semplificazione è alla base della trasformazione digitale della PA per un rapporto moderno tra cittadini, le imprese e tutte le Pubbliche Amministrazioni. Per questo con deliberazione n. 214 del 26/11/2020 sono stati emanati gli indirizzi per adeguare il sito alla normativa vigente, rendendolo disponibile ai cittadini e alle imprese. Il nuovo sito comunale, interamente realizzato con risorse interne, è stato idealmente inaugurato con la pubblicazione del messaggio del Presidente della Repubblica per il 25 Aprile, giorno della Liberazione.

Inteso come una moderna finestra di dialogo con i cittadini è un ulteriore tassello di evoluzione e modernità che si unisce alla già realizzata diffusione della rete gratuita comunale in wifi ed al controllo da remoto della mobilità cittadina in corso di completamento. Da oggi sul sito istituzionale del nostro Comune è possibile accedere ai servizi digitali dell’Ente tramite l’identità digitale Spid ed utilizzare i servizi anagrafici (autocertificazioni), ed URP. Nel sito, nella sua nuova veste grafica, è stato già attivato il servizio di richiesta dei certificati anagrafici e dei certificati di stato civile direttamente online. È stato poi avviato il processo che consentirà la piena fruibilità dei servizi digitali utilizzando dal “telefonino” l’applicazione “IO”, il canale unico di accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione. Anche i cittadini di Cerignola non dovranno così più ricercare i servizi in digitale nei vari siti delle amministrazioni, ma li troveranno tutti a disposizione all’interno di un’unica app. Novità sono attive anche per il pagamento dei servizi forniti dall’Ente grazie all’utilizzo della piattaforma dedicata PagoPA, il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo è quello di far transitare sulla piattaforma PagoPA, tutti i pagamenti verso l’Ente. Si potranno così pagare in modo semplice e veloce anche i verbali relativi alle violazioni del Codice della Strada, gli affitti delle case popolari, gli oneri per la richiesta di un Certificato di Destinazione Urbanistica e per i servizi bibliotecari. Il sito istituzionale dell’Ente, completamente rinnovato, più fruibile e completo, potrà meglio informare i cittadini su news, eventi e su ogni aspetto della vita pubblica del nostro Comune. Cerignola è così avanzata verso il collegamento alla sua terza rete autostradale, quella informatica, al passo con i tempi e per migliorare sempre più la qualità di vita dei suoi cittadini.