“Scuola di internet per tutti”, istituiti altri due corsi gratuiti

Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 58 del 31/03/2021 il Comune di Cerignola ha aderito al progetto nazionale gratuito di educazione digitale “La Scuola di Internet per tutti”; il progetto promosso da Tim, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale (FMD), è realizzato in tutta Italia con lo scopo di fornire una formazione digitale dei cittadini con minori opportunità, giovani e donne disoccupate, cittadini in situazioni vulnerabili, anziani che vogliano acquisire gratuitamente nuove competenze nel campo digitale, utili anche per fini occupazionali.

Il primo corso partirà GIOVEDI’ 22 APRILE dalle 16:30 alle 17:30 e le lezioni continueranno nei successivi tre giovedì (29/04-06/05-13/05) sempre allo stesso orario (COMPLETO); il secondo corso partirà GIOVEDI’ 29 APRILE dalle 18:00 alle 19:00 e le lezioni continueranno nei successivi tre giovedì (06/05-13/05-20/05), sempre allo stesso orario (COMPLETO); il terzo corso partirà VENERDI’ 23 APRILE dalle 10:30 alle 11:30 e le lezioni continueranno nei successivi giorni (29/04-07/05-14/05), sempre alla stessa ora (COMPLETO).

In considerazione che i primi tre corsi sono già completi, gli organizzatori hanno riservato altri due nuovi corsi che saranno realizzati: VENERDI’ 7 MAGGIO dalle 16.30 alle 17:30 e le lezioni continueranno nei successivi tre venerdì (14/05-21/05-28/05) sempre alla stessa ora (NUOVO CORSO); MARTEDI’ 11 MAGGIO dalle 18:00 alle 19:00 e le lezioni continueranno nei successivi tre martedì (18/05-25/05-01/06) sempre alla stessa ora (NUOVO CORSO).

Il cittadino che decide di aderire in autonomia al corso, deve cliccare sul seguente link: https://forms.gle/P88ZrFJCLCKuY18c9 o copiarlo ed incollarlo nella barra degli indirizzi del browser e potrà decidere a quale dei due corsi iscriversi. Una volta compilato il form riceverà automaticamente sull’indirizzo email inserito la conferma di iscrizione. A ridosso dell’inizio del corso riceverà poi le credenziali di accesso alla piattaforma Google Classroom ed il link pubblico e diretto all’aula della prima lezione. Quando uno dei due corsi sarà al completo (circa 30 partecipanti), le iscrizioni confluiranno automaticamente al secondo corso finché anche quest’ultimo non sarà al completo.