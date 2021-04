“Don’t give up”, il secondo libro di Veronica Cellamaro di recente uscita

È in uscita in questi giorni il secondo romanzo di Veronica Cellamaro, giovane scrittrice di Cerignola, «Don’t give up», edito da Youcanprint. L’opera è il prequel della sua prima pubblicazione, dal titolo altrettanto eloquente, venuta alla luce nel 2019: «Push you away» (Elianto Editore). Se al centro delle vicende narrate nel primo libro c’era Maximilian Hilton, giovane uomo che deve rimettere assieme con fatica i cocci della sua esistenza, appena uscito dal carcere, in “Don’t give up” protagonista è invece suo fratello maggiore Clarke. Ha 23 anni quando decide di lasciare casa di sua nonna, nella quale fu condotto in tenera età dagli assistenti sociali con i suoi fratelli, dopo aver visto le tremende condizioni in cui erano costretti a vivere. Clarke vuole voltare pagina, ma i fantasmi del suo passato non ne vogliono sapere di lasciarlo in pace, tanto da ossessionarlo anche nel sonno. Dopo una serie di eventi non positivi, un giorno incrocia il suo destino con quello della bella Samantha, una ragazza con la quale sembra nascere un sentimento importante. Quando le cose con lei iniziano ad andare per il meglio, ecco però apparire Dannis, miglior amico d’infanzia di Samantha e figura che riapre in Clarke vecchie ferite. Riuscirà ad andare avanti, lasciandosi tutto alle spalle, crearsi la nuova vita che tanto brama, scacciando definitivamente i demoni del passato? Qualche piccolo indizio in merito può fornircelo soltanto l’autrice, che ringraziamo per la disponibilità nell’intervista che ci ha concesso.

Veronica, “Don’t give up” è il prequel del tuo precedente libro. Come ha avuto origine questa idea?

«Quando pubblicai “Push you away”, due anni fa, molti lettori dopo essersi appassionati al mio primo romanzo mi chiesero di scrivere qualcos’altro sulla famiglia Hilton, e su suggerimento di mia cugina ho realizzato che sarebbe stato molto interessante dare vita alla storia di Clarke Hilton, fratello maggiore di Max. In “Don’t give up” il percorso di Clarke è molto più lungo e travagliato rispetto a quello del fratello, perché ricopre anche un arco temporale maggiore».

In questo libro lasci intendere che non c’è assolutamente nulla di sbagliato nel fare i conti con le proprie fragilità e mostrare le emozioni. Dico bene?

«Sì, esatto. È un argomento al quale tengo molto. Ognuno di noi dovrebbe sentirsi libero di mostrare le proprie emozioni e fragilità senza paura e senza vergogna, soprattutto quando ci si trova dinanzi a persone disposte ad ascoltare ed aiutare nei momenti in cui ci sentiamo più fragili».

Hai definito “Don’t give up” un ‘inno alla perseveranza’. Cosa intendi, di preciso?

«Personalmente, spero che i lettori, dopo aver letto il mio nuovo romanzo, possano prendere spunto dalla forza di Clarke, cercando di affrontare i problemi che la vita ci pone dinanzi e lottando per andare avanti e raggiungere i propri obiettivi. Clarke Hilton è un ragazzo che durante la sua infanzia e adolescenza non ha mai avuto nulla dalla vita se non schiaffi, in “Don’t give up” lotta per riuscire a crearsi una nuova vita, per dimenticare almeno in parte i suoi traumi e per riscattarsi. La vita però sa essere ingiusta a volte, perché oltre a donare sa anche togliere e, come si può vedere in questo romanzo, a Clarke toglie tanto. Ma il protagonista non si arrende mai dinanzi a nulla. Per questo ritengo che il mio nuovo romanzo sia un inno alla perseveranza perchè, nonostante tutto, il maggiore dei fratelli Hilton non dimentica mai quanto sia importante perseverare per poter diventare chi si vuol essere».

Quali reazioni dai lettori ha riscontrato nel tuo primo libro e quali nel suo prequel? E stai notando delle differenze fra prima e dopo?

«È passata poco più che una settimana dall’uscita ufficiale del mio nuovo romanzo e sono molto felice dei commenti positivi che sto ricevendo. Molti conoscenti, dopo averlo finito, mi hanno chiamata per poter parlare e farmi i complimenti. La differenza che ho notato tra “Push you away” e “Don’t give up” è stata nella vendita. Per il mio romanzo d’esordio nessuno mi conosceva come scrittrice e quindi nessuno sapeva ancora cosa aspettarsi, perciò le vendite sono andate più a rilento rispetto al suo prequel, che ha già ottenuto un discreto numero di vendite già durante la sua prima settimana di pubblicazione».

In conclusione, facendoti i migliori auguri per il futuro nella scrittura, hai già nuove idee, nuovi progetti in cantiere? Se sì, è possibile anticiparci qualcosa?

«Ti ringrazio. Sì, ho già scritto un nuovo romanzo che in futuro vorrei pubblicare. Questa volta non vede come protagonista un membro della famiglia Hilton, riguarda tutt’altra storia. Racconta le vicende di un ragazzo tossicodipendente che deve fare i conti con i demoni che si porta dentro… Ci tenevo a dire anche che, oltre a “Don’t give up”, ho rilasciato una nuova ristampa del mio precendente romanzo “Push you away”, con una nuova copertina realizzata da Monica Conte, la stessa graphic designer che si è occupata della copertina del mio nuovo romanzo. Entrambi i miei libri sono in vendita su tutti gli store online e disponibili da “Biblyos-La bottega della cultura”, a Cerignola».