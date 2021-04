A Torre Annunziata l’ultima gara della prima fase per l’Ares Flv Cerignola

Domani a Torre Annunziata, l’Ares Flv Cerignola concluderà la prima fase del campionato di serie B1, rendendo visita alla Givova Fiamma Torrese (inizio ore 19): l’incontro è valido per il recupero della nona giornata del girone E1. La formazione allenata da Breviglieri e Ferrara completerà dunque le gare rinviate a suo tempo per questioni relative al Covid, in un torneo quanto mai complicato e denso di difficoltà di calendario e logistiche. Sabato scorso, nella seconda sfida contro Castellammare di Stabia, al pala “Dileo” si è materializzato un nuovo 3-0 che è valso la nona vittoria stagionale e la conferma dell’imbattibilità interna: l’occasione è stata propizia per procedere a qualche rotazione nella squadra, concedendo spazio alle varie Binetti, Mansi e Di Schiena. Assolutamente buona la prova in regia di Losciale, la quale ha sostituito degnamente la titolare Muzi e dimostrando di avere anch’ella affiatamento con le compagne in attacco. La missione della trasferta campana sarà possibilmente ottenere il filotto di vittorie, fattore non secondario che verrà preso in considerazione nelle fasi playoff più calde e vicine al momento verità delle promozioni. Le rossogialloblu sono serene e consapevoli della loro qualità, anche se la Fiamma Torrese rappresenta un avversario sempre ostico e non facile da affrontare. Anche il sestetto guidato da Adelaide Salerno parteciperà alla seconda fase, poiché ha ottenuto il terzo posto nel mini raggruppamento con 17 punti attuali e un bilancio di cinque affermazioni e quattro sconfitte. Le oplontine non possono migliorare la propria posizione, ma indubbiamente sfrutteranno quello che si può definire un test match per prepararsi agli impegni successivi. L’Ares Flv cercherà di mettere a frutto le sue peculiarità migliori, ossia la produttività in prima linea e la tenuta stagna della difesa, orchestrata con perizia dal libero Pisano.

Avrebbe dovuto scendere in campo ieri la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola in serie C, ma il derby di ritorno con il Foggia Volley è stato spostato al 26 maggio a causa di una positività al Coronavirus fra le daune: ancora un rinvio per le fucsia, inattive in partite ufficiali dall’8 aprile in occasione del successo sul Progetto Gio-Mol. Sono ben quattro adesso i recuperi che attenderanno nelle prossime settimane il team ofantino: le ragazze di Davide Castellaneta saranno impegnate (salvo ulteriori imprevisti) sabato 1° maggio in casa con la Dinamo Molfetta dall’altra parte della rete.