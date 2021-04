“Cerignola. Storia di una città”, un viaggio millenario raccontato a fumetti

«Cerignola. Storia di una città» è un progetto patrocinato, ed in parte finanziato, dal Comune di Cerignola ed al quale hanno aderito la Parrocchia S. Antonio da Padova, 8 scuole cittadine, la Fondazione Giuseppe Tatarella, la Pro Loco e il Club per l’Unesco. Si tratta di una pubblicazione a fumetti con testi di Nicola Pergola, noto storico locale, ed illustrazioni del giovane e talentuoso artista Lorenzo Tomacelli. L’opera è venuta alla luce con l’obiettivo di raccontare alle giovani generazioni, perlopiù quelle in età scolare, avvenimenti, momenti e personaggi della storia cittadina, in maniera approfondita e fededegna nei contenuti e, allo stesso tempo, con un linguaggio che potesse essere loro il più vicino ed amichevole possibile. In 36 tavole, che concentrano magistralmente chiare illustrazioni e didascalie efficaci, si attraversano i mille anni di vita della città, mettendo l’accento sulle fasi più significative della sua evoluzione.

Dalla Cerignola di epoca romana (con la non indifferente difficoltà nel reperirne documenti, il che non esclude una romanizzazione del territorio) ai grandi personaggi che l’hanno resa nota dell’’800 e del ‘900 – Zingarelli, Pavoncelli, Di Vittorio, Giuseppe e Salvatore Tatarella – in un viaggio nei secoli che attraversa la costruzione di Torre Alemanna, l’espansione della ‘Terravecchia’ con gli ordini monastici, la transumanza del bestiame abruzzese, feudalesimo, terremoti ed insurrezioni, fino alla nuova cattedrale, l’ospedale e la Scuola Agraria, opere di benefattori, e il Teatro Mercadante. E poi Cerignola che diventa “rossa” subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, l’emigrazione degli anni ’60, gli importanti lavori pubblici così come le scoperte archeologiche e molto altro ancora. Tirata in quasi 5000 esemplari, una parte dei quali, in lingua inglese, destinati agli studenti stranieri in visita alla città con i progetti Erasmus, la pubblicazione è stata consegnata alle scuole cittadine. Una versione digitale sarà a breve disponibile nella sezione “Biblioteca on line” del sito istituzionale del Comune di Cerignola.

Clicca sul link per il libro integrale cerignola._storia_di_una_città