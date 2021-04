“Scrivo per…” ringraziare il reparto di Urologia dell’ospedale “Tatarella” di Cerignola

Per la nostra rubrica “Scrivo per…”, dedicata alle segnalazioni dei cittadini, oggi pubblichiamo una lettera giunta in redazione nella quale si elogiano tutti gli operatori del reparto di Urologia dell’ospedale “Tatarella” di Cerignola. Un nostro lettore, di recente degente nella struttura ofantina, definisce di eccellenza il contesto in cui si è venuto a trovare, ringraziando ogni unità del personale. Di seguito il testo integrale.

Premetto che la ragione che mi ha mosso nello scrivere questa lettera, è dovuta semplicemente ad un dovuto ed opportuno ringraziamento ad una struttura ospedaliera Pubblica come il “TATARELLA” di Cerignola. Penso sia doveroso sottolineare, dato che sono stato recentissimamente degente in tale struttura e specificatamente al Reparto Urologia, che con mia massima sorpresa e soddisfazione, sia stato testimone ed attore di una degenza e di un intervento chirurgico importante, di un contesto davvero, devo dirlo, di eccellenza. In effetti ho riscontrato nello stesso tempo altissima professionalità dello staff medico, degli infermieri tutti, degli O.S.S. Massima igiene, e cibo davvero buono, cosa difficile in uno ospedale. In ultimo e non per ultimo, mi sono sempre sentito coccolato da tutti, e posso dire che oltre alle cure mediche, questo aspetto è davvero importante nel non sentirti un numero qualsiasi, ma un persona debole e abbisognevole di cure e di calore umano. Felice anche per aver riscontrato che non tutte le strutture pubbliche non funzionino, ma ci sono per fortuna di noi poveri mortale che non possiamo permetterci cliniche di lusso, delle ottime realtà, ed il “TATARELLA” è una di queste e ne debbano essere fieri i cerignolani ed anche noi che veniamo da città limitrofe. Concludo ringraziando sentitamente lo staff medico, dal Primario Dottor Annunziata, ai Dottori Angelone, Ciampoli, Mangiatordi, e la Dottoressa Mastroserio, dotati tutti di una professionalità ed umanità difficilmente riscontrabile altrove.

Grazie a tutti, e con infinita gratitudine.

S. D.