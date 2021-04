Impegno casalingo contro la Dinamo Molfetta per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Tornano finalmente in campo le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola dopo quasi tre settimane di rinvii dovuti ai casi di positività riscontrati nelle compagini avversarie del sestetto ofantino nelle ultime giornate. Ultima gara rinviata, in ordine di tempo, quella contro il Foggia che si sarebbe dovuta disputare mercoledì 28 aprile, e che adesso verrà recuperata il 26 maggio. Nuovo e compagne sono attese, domani sera, dalla sfida interna contro la Dinamo Molfetta, squadra con cui all’andata le pantere vinsero 3-0 al PalaPoli.

La formazione molfettese viene dalla bella vittoria di settimana scorsa per 3-1 contro il Foggia Volley e occupa la sesta posizione in classifica a quota 5 punti. Il team allenato da mister Marzocca arriverà nell’impianto cerignolano con tanta voglia di far bene e stupire. Attenzione all’opposta Fracchiolla e al capitano De Robertis tra le fila Dinamo. Primo servizio del match fissato per le 18.00 di domani, sabato 1 maggio. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Esposto e De Troia.