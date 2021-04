L’Ares Flv sconfitta dalla Fiamma Torrese nell’ultima gara della prima fase

Nell’ultima partita del gironcino, arriva la prima sconfitta dell’Ares Flv Cerignola in quel di Torre Annunziata: la Givova Fiamma Torrese impone un pesante 3-0 (25-23; 25-21; 25-16 i parziali), meritando pienamente e senza macchie l’intera posta in palio delle ofantine. Breviglieri torna a disporre del 6+1 tipo, con Muzi al palleggio e Morone opposto; Martilotti e Ferrara sono le bande; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Coach Salerno risponde con: Palladino in regia e Sollo sulla diagonale; Campolo e Boccia laterali; Vukjo e Vinaccia sottorete e Rinaldi in difesa. Primo break ad opera delle locali (6-3) con Campolo in battuta, il muro di Sollo vale l’8-4: molto incerta (sarà poi quasi una costante nel corso della sfida) la Flv che pare impacciata nei fondamentali (10-5). La Fiamma Torrese spinge sull’acceleratore, Montechiarini cerca di limare le distanze (13-8) ma la seconda linea campana è di gran livello: l’Ares non riesce a riportarsi sotto con costanza, eppure nel finale c’è la progressione che porta il punteggio dal 24-19 al 24-23. Timeout Salerno, sull’attacco successivo block out di Sollo a mandare in archivio il primo set.

I segnali di ripresa dati da Cerignola sembrano confermati in avvio di secondo periodo (2-4): Muzi insiste a ragione con le centrali, tuttavia è parità a quota 5; Morone in parallela per il 6-8, Montechiarini aggiunge un’altra lunghezza, però è di nuovo aggancio con l’ace di Boccia. Ora l’Ares è ben entrata in partita, dimostrando molta più continuità: Neriotti appoggia sul nastro per il 10-13, Muzi a muro per un tentativo di fuga che resta tale, perché Sollo sigla il 14 pari. Arriva il sorpasso che causa l’interruzione di Breviglieri, Campolo mette giù due palloni per il 17-14: improvvisamente la luce si spegne nella metà campo rossogialloblu, inceppate con le avversarie pronte a sfruttare ogni minimo errore. Il tecnico ospite prova ad attingere dalla panchina con Binetti e Mansi, le napoletane sempre ad alti giri (21-17) col primo tempo di Vinaccia pongono fine alla frazione.

Il sestetto oplontino resta a condurre, mentre la capolista conferma di essere in una serata molto difficile (9-3): le cerignolane comunque si riportano a -2 (9-7), Sollo resta molto prolifica in prima linea, anche Vujko in posto 3 dà il suo apporto (13-9). Sul 18-12 Binetti rileva Ferrara, la Givova non accenna ad un minimo calo e la Flv non riesce a risollevarsi, rendendosi davvero irriconoscibile a fronte di avversarie che sbagliano poco o nulla. Le padrone di casa chiudono senza problemi grazie al colpo di Campolo e festeggiano una prestigiosa e ineccepibile vittoria.

Poche le note positive per la squadra del duo Breviglieri-Ferrara, adesso c’è bisogno di voltare pagina al più presto e focalizzarsi sui playoff, al via fra un paio di settimane. Alla fase che porterà alle promozioni in A2, l‘Ares Flv ci arriva con 26 punti in carniere e nel primo turno affronterà il Volley Reghion Reggio Calabria (quarta nel girone E2) con prima gara in trasferta nel weekend del 15-16 maggio.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 1, Morone 12, Martilotti 7, Ferrara 3, Montechiarini 12, Neriotti 12, Binetti, Mansi, Pisano (libero).