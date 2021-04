Rassegna “A scuola con l’autore”, nel quarto appuntamento relatrice Florisa Sciannamea

Dalla pandemia ai ricordi d’infanzia, dalla guerra alla natura, dalle emozioni alla legalità, dalle principesse che non vogliono baciare rospi aspiranti principi a lupi vegani che non mangiano nonne, tanti i temi affrontati da Florisa nelle sue storie per un pubblico trasversale “dagli otto anni ai cento e oltre”. Racconterà, tra video, letture e musica, agli studenti come nasce il suo amore per la scrittura e l’arte in genere e come riesca a raccontare e disegnare dando un significato etico e sociale a ciò che fa. Non è forse questo il dovere di ogni adulto: “aiutare i bambini e i ragazzi a ragionare con la propria testa sgrammaticando pregiudizi e schemi convenzionali, facendo leva anche e soprattutto sulle emozioni”? Quindi la scelta di dedicarsi alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. L’evento è inserito tra le iniziative della campagna nazionale de “Il Maggio dei Libri”. Interverrà anche il dott. Francesco Dibiase, presidente del Rotary Club di Cerignola, che ha contribuito a implementare il patrimonio librario della Biblioteca Scolastica “Anna Frank” con una donazione di libri per ragazzi e adulti, al fine di sostenere l’importanza della lettura e promuovere l’arricchimento culturale della comunità scolastica e non solo.