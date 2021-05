Dal Casarano parte il rush finale di campionato per l’Audace Cerignola

Con la sfida interna contro il Casarano, valida per la 28^ giornata del girone H di serie D, inizierà per l’Audace Cerignola il rush finale del campionato, alla ricerca dei punti che mancano per ottenere la salvezza diretta. Circa due settimane fa, per i ragazzi di Michele Pazienza è arrivata una sconfitta per 2-0 sul campo del Sorrento: una battuta d’arresto tutto sommato indolore, che ha reso altalenante il bilancio delle ultime quattro partite fra casa e trasferta, due vittorie fra le mura amiche, due viaggi invece a mani vuote. I quindici giorni di stop per la sosta del campionato sono serviti a ricaricare le energie in vista delle ultime sette giornate, anche e soprattutto per alcuni elementi alle prese con infortuni e noie fisiche. Il vantaggio sulla zona playout, al netto della disputa di alcuni recuperi, resta ampio e rassicurante: attualmente sono nove le lunghezze di margine sul sestultimo posto ma resta chiaro che l’obiettivo dell’entourage gialloblu sia archiviare la pratica permanenza il prima possibile. Il Cerignola potrebbe affidarsi al fattore “Monterisi”, inviolato nel girone di ritorno e con gli scalpi di Lavello, Picerno e Puteolana messi in saccoccia nell’ultimo periodo. La partita di domani è una di quelle che si preparano da sole, in cui gli stimoli arrivano senza particolare sforzo: l’Audace avrà la missione di dimostrare (come già più volte fatto in stagione) di giocarsela testa a testa con una delle corazzate del torneo, magari vendicando il 5-3 subito nel match di andata.

Pazienza tornerà ad avere a disposizione Godano e Muscatiello dopo la squalifica e probabilmente opterà per un 4-2-3-1, con lo stesso Godano, Russo e Achik a supporto di Malcore. Dovrebbe farcela anche Chironi fra i pali dopo l’uscita nell’intervallo nel confronto con i costieri, mentre si valuteranno le condizioni di Loiodice, in ripresa dal lieve stiramento sofferto nelle settimane precedenti.

Il Casarano, dato alla vigilia come super favorito alla vittoria finale, attualmente è terzo con 48 punti in cascina a -7 dal Taranto capolista: il computo complessivo parla di tredici affermazioni, nove pareggi e cinque sconfitte. Il rovescio casalingo – per quanto forse immeritato – nel recupero di domenica scorsa per mano del Gravina ha sostanzialmente azzerato la possibilità di errore da qui alla fine per i rossoazzurri, costretti ad inseguire e a sperare in passi falsi altrui per nutrire ancora speranze di promozione. A inizio marzo è cambiato il condottiero in panchina, con Nevio Orlandi al posto di Feola: nel mercato invece Santoro e Ficara sono andati ad infoltire un già corposo attacco, Argento buona opzione fra gli under e Syku (al momento infortunato) ha irrobustito la pattuglia di ex cerignolani. La formazione salentina arriverà ferita e smaniosa di riscatto per dimenticare il ko con i murgiani, potendo contare sui rientri di Rodriguez (miglior marcatore con nove centri), Sansone e Pagliai fermati dal giudice sportivo quasi sette giorni orsono. Non è eccezionale il rendimento delle “serpi” lontano da casa (18 punti totalizzati), lo schieramento possibile un 4-3-3 per una gara da approcciare a viso aperto e che si pronostica assai godibile.

L’ultimo precedente fra le due squadre risale al 18 settembre 2019: vittoria del Cerignola per 2-1, grazie ad una splendida doppietta di Loiodice. Calcio d’inizio alle ore 16, con la direzione arbitrale affidata al sig. Campagni, della sezione di Firenze.