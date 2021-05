La cerignolana Miriam Taglia ha vinto la fascia di Miss Moda Fashion Italia 2021

L’8 e il 9 aprile si è tenuto a Milano, presso il The Hub Hotel, il concorso nazionale di moda e bellezza di Miss e Mister Moda Fashion Italia del patron Antonio Cirillo. Dopo la vittoria di Sanremo qualche settimana prima, la cerignolana Miriam Taglia ha vinto la fascia di Miss Moda Fashion Italia Milano 2021: un grande successo per la Puglia intera e per la città di Cerignola. In Lombardia la ragazza ofantina ha conquistato il podio principale, che potrebbe rappresentare il viatico per una carriera da modella o anche con apparizioni in televisione e sui red carpet maggiori, con le creazioni dei brand di moda internazionali. Complimenti a Miriam Taglia, che sta portando in alto e con onore il nome di Cerignola e della nostra regione in giro per l’Italia.

