Re Malcore, il Cerignola demolisce il Casarano: è 5-0 al “Monterisi”

Un Cerignola irresistibile con le grandi al “Monterisi”: dopo Lavello e Picerno, anche il Casarano viene sonoramente battuto dall’Audace, con un perentorio 5-0. Copertina tutta per Giancarlo Malcore, autore di una splendida tripletta ma più in generale un’altra prestazione da incorniciare degli ofantini, sempre più vicini ormai alla salvezza. Pazienza torna al 4-2-3-1 con una doppia novità: c’è Fares fra i pali dal 1′ e Muscatiello agisce come trequartista al pari di Achik e Godano. E’ 4-3-3 per Orlandi, che rilancia in difesa il rientrante Syku e in avanti schiera Negro, Favetta e Mincica con Santoro e Sansone in panca e Rodriguez invece indisponibile. Già al 5′ i padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Pitarresi: il rasoterra di Godano dal limite si spegne di poco a lato; al 9′ un traversone basso di Achik dalla destra attraversa pericolosamente tutta l’area di rigore senza trovare maglie gialloblu. Prima sortita degli ospiti da fermo, Fares devia in angolo la punizione di Mincica al 18′, la progressione solitaria di Amoabeng al 27′ termina con un tiro fuori misura. Il Cerignola prende sempre più campo e passa al 32′ su una tipica azione degli uomini di Pazienza: Godano serve in profondità Malcore, che resiste ad un avversario e di esterno destro trafigge Pitarresi. Nemmeno il tempo di assorbire il colpo, che il Casarano capitola ancora: dopo due giri di lancette, Malcore continua il suo show, sradicando il pallone dalla disponibilità di Longhi involandosi a tu per tu col portiere, sfera all’angolino e raddoppio servito. Si chiude sostanzialmente qui una prima frazione in cui emerge il cinismo e la vena realizzativa delle “cicogne”.

Malcore è letteralmente indemoniato, al 48′ approfitta di un errore di Figliomeni e batte di prima intenzione, traiettoria stavolta larga. L’avvio di ripresa è particolarmente intenso: i rossoazzurri verticalizzano per Negro, esce alla disperata Fares e pallone a lato, con proteste dei salentini per un presunto rigore. Al 51′ Godano corona con la gioia personale una prova maiuscola, fuggendo via sulla sinistra e bucando Pitarresi con un diagonale perfetto. Il Casarano tenta una tardiva e al contempo improduttiva reazione: Favetta gira sul cross del neoentrato Quacquarelli, Fares c’è; Mincica da corta distanza trova la parata in due tempi del numero uno classe 2003. Il match si chiude virtualmente quando il cronometro segna il 56′: imprendibile Godano sull’out mancino, steso con le cattive da Tascone con l’arbitro ad assegnare il penalty. Figliomeni protesta oltremodo e viene espulso, dal dischetto Malcore realizza, portandosi il pallone a casa (59′) e toccando quota 16 nella classifica cannonieri. La squadra di Orlandi letteralmente in bambola, Malcore spara alto da pochi metri mancando il poker: al 79′ su altra topica difensiva leccese, Malcore salta Pitarresi e calcia da posizione defilata, cogliendo il montante. La cinquina al minuto 84′: Russo in campo aperto per un incontenibile Malcore, Pitarresi si oppone ma nulla può sull’accorrente Russo, il quale giunge a quota cinque marcature in campionato. L’ultima emozione la regala Verde, entrato proprio al posto di Malcore, anticipato per un soffio dal portiere in uscita.

Una vittoria straripante per un Cerignola che da qualche tempo detta autenticamente legge al “Monterisi” (quarta vittoria interna consecutiva): dominata una delle corazzate del torneo, la formazione gialloblu sta regalando a sé stessa e ai tifosi importanti soddisfazioni. Domenica prossima in calendario c’è la trasferta a Brindisi, con i messapici oggi sconfitti a Bitonto e impelagati in piena zona playout.

AUDACE CERIGNOLA-CASARANO 5-0

Audace Cerignola (4-2-3-1): Fares, Russo, Manzo, Allegrini, Amoabeng (76′ Ciafardini), De Cristofaro, Esposito (83′ Barrasso), Achik (60′ Loiodice), Muscatiello, Godano (76′ Amabile), Malcore (86′ Verde). A disposizione: Guarnieri, Chironi, Silletti, Acampora. Allenatore: Michele Pazienza.

Casarano (4-3-3): Pitarresi, Pagliai (52′ Quacquarelli), Syku (79′ Lobjanidze), Figliomeni, Longhi (52′ Feola), Tascone, Bruno, Argento, Negro (52′ Sansone), Favetta (61′ Santoro), Mincica. A disposizione: Guido, Atteo, Giacomarro, Ficara. Allenatore: Nevio Orlandi.

Reti: 32′ e 34′ Malcore, 51′ Godano, 59′ Malcore (rig.), 84′ Russo.

Ammoniti: Russo, Esposito (AC); Bruno, Negro, Tascone, Lobjanidze (C). Espulso: Figliomeni (C) al 57′ per proteste.

Angoli: 2-1. Fuorigioco: 2-0. Recuperi: 1′ pt, 5′ st.

Arbitro: Campagni (Firenze). Assistenti: Santini (Savona)-Pampaloni (La Spezia).