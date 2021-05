Vittoria per 3-0 della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola sulla Dinamo Molfetta

Bella vittoria per le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola nella gara giocata ieri contro la Dinamo Molfetta valevole per la 12° giornata di ritorno del campionato di Serie C. La formazione allenata da Davide Castellaneta è tornata a giocare dopo quasi un mese di rinvii e l’ha fatto nel migliore dei modi contro un avversario che, in alcuni frangenti di gara, ha tenuto testa alle fucsia e complicato leggermente la vita al sestetto cerignolano. Un 3-0 (25-16; 25-7; 27-25), quello arrivato nella serata di ieri, che proietta la Pallavolo Cerignola a quota 15 punti in classifica e, soprattutto, verso la partita di mercoledì sera a Bisceglie, dove le pantere saranno attese dal big match contro Sportilia. Un banco di prova importante per Nuovo e compagne, quello di mercoledì contro una squadra ben organizzata ed allenata e che, sul parquet amico, può creare non pochi grattacapi alle cerignolane. La corsa ai playoff parte da qui.

Condividi questo articolo: