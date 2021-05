Per la Pallavolo Cerignola trasferta in casa dello Sportilia Bisceglie

Dopo la bella vittoria interna contro la Polisportiva Dinamo Molfetta, le pantere di Davide Castellaneta sono pronte al turno infrasettimanale per il recupero della 7° giornata di andata contro Sportilia Bisceglie. La gara, prevista per domani sera alle ore 20:30, al PalaDolmen di Bisceglie vedrà contro rispettivamente terza e quarta forza del torneo in una sfida che si prospetta gradevole sotto tutti i punti di vista. Secondo appuntamento di un maggio che si prospetta caldissimo per Romanazzi e compagne, attese da un vero tour de force prima del termine della regular season.

La formazione di casa, allenata dal tecnico Nicola Nuzzi, è certamente una delle squadre protagoniste di questo torneo e vanta al suo interno il giusto mix tra gioventù ed esperienza, con individualità da tenere d’occhio per il sestetto cerignolano. Maria Grazia Nazzarini, Viviana Dominko, Mariangela Di Reda e Ramona Roselli rappresentano senza dubbio lo zoccolo duro della compagine biscegliese, società storica nel panorama del volley regionale. Primo servizio fissato domani, alle ore 20:30, presso l’impianto di via Ruvo a Bisceglie. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Giangregorio e Peragine.