Sconfitta 3-1 per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola a Bisceglie contro lo Sportilia

Brutta battuta d’arresto per le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola del presidente Matteo Russo che, nella gara valevole per il recupero della 7° giornata di andata contro il team allenato da Nicola Nuzzi, crolla col punteggio di 3-1 (25-20; 20-25; 25-13; 25-18) sotto i colpi di una più volenterosa e determinata Sportilia e vede complicarsi la strada per la partecipazione ai playoff promozione in B2.

Una sconfitta da cui le pantere dovranno cogliere il giusto insegnamento per il prosieguo di questo campionato, ormai giunto nel proprio mese clou dove ci si giocano le ultime opportunità di successo stagionale. La prima occasione utile già domenica sera, in trasferta, quando Nuovo e compagne affronteranno al PalaFiorentini di Molfetta la giovane formazione del Progetto Gio.Mol.