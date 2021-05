Brindisi-Audace Cerignola, i messapici hanno chiesto rinvio del match causa Covid

La sfida Brindisi-Audace Cerignola, valida per la 29^ giornata del girone H di serie D e in programma domenica 9 maggio alle ore 16, è al momento a forte rischio: la società messapica ha infatti chiesto al Dipartimento Interregionale della Lnd il rinvio del match a causa della positività al Covid di quattro elementi del gruppo squadra, il minimo richiesto per posticipare l’incontro. Già nella giornata di ieri, i biancazzurri avevano annunciato che due componenti della squadra erano risultati contagiati, il nuovo giro di tamponi ha evidentemente aumentato il numero dei contagi. Ora si attende l’ufficialità del rinvio da parte della Lnd, mentre successivamente se ne saprà di più sulla data di recupero.

