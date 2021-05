I Servizi Demografici cambiano volto: al via i certificati on line

I cittadini di Cerignola in possesso dello SPID possono ora richiedere il proprio certificato anagrafico on line, senza necessità di accedere agli sportelli del Comune: una tappa importante del potenziamento della digitalizzazione cui la Commissione straordinaria ha dedicato e sta dedicando grande attenzione. “I servizi demografici rappresentano un’area amministrativa di rilevante importanza in quanto si occupa dei servizi essenziali del cittadino inerenti le sue principali fasi di vita dalla nascita al matrimonio, dalle unioni civili ai divorzi, dalla residenza alla carta d’identità, passando per i servizi elettorali – sottolinea la dott.ssa Adriana Sabato -. Una conoscenza capillare della popolazione è alla base di numerosi ulteriori servizi pubblici quali quello scolastico, tributario, assistenziale e impone, pertanto, l’adeguamento della macchina burocratica alle nuove tecnologie, promuovendone la digitalizzazione e l’innovazione”. Di qui l’esigenza di sviluppare in questo ambito le nuove tecnologie seguendo un preciso percorso.

La prima imprescindibile tappa è stata l’ingresso di Cerignola, già a partire dal 18 marzo 2020, nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la banca dati nazionale nella quale stanno confluendo progressivamente tutte le anagrafi comunali: un sistema che consentirà ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici in modo integrato e informatizzato ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche e tanto altro. Per supportare tale programma digitale e assicurare maggiore puntualità nei servizi è stato potenziato il personale dei servizi demografici per rapportarlo alle esigenze di una città di quasi 59.000 abitanti: ridotto a 5 unità, oggi è arrivato a contarne 9. Ma non basta. È stata consolidata la logistica con l’attivazione di nuove linee telefoniche, di numeri dedicati per la richiesta di appuntamenti al fine di consentire modalità diversificate di accessibilità da parte del pubblico (tanto più in relazione agli obblighi di chiusura degli uffici legati alla pandemia). Nel solco della semplificazione è stato promosso il ricorso all’autocertificazione anche mettendo a disposizione sul sito comunale la necessaria modulistica. Sono stati facilitati i pagamenti rendendoli digitali con l’installazione di appositi apparecchi. A breve saranno dematerializzate le liste elettorali.

In sintesi, i Servizi Demografici del Comune di Cerignola si possono dire al passo con i tempi e soprattutto all’altezza delle importanti sfide future imposte dalla strategia dell’Agenda Digitale Italiana. In relazione al rilascio delle Carte d’identità elettroniche (CIE) è importante sottolineare che gli appuntamenti vengono fissati sulla base di un calendario informatizzato che detta i tempi in base alla presenza di due sole postazioni abilitate dal Ministero dell’Interno, a cui si aggiungono gli obblighi di contingentamento del pubblico imposti dalle norme anti-Covid: ciononostante viene garantito il rilascio di tutte le carte di identità in corso di scadenza e l’adempimento delle urgenze (smarrimenti, prima emissione, deterioramento).