Brio Lingerie Pallavolo Cerignola in casa del Progetto Gio-Mol per un pronto riscatto

Seconda trasferta nel giro di pochi giorni per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che domani sera affronterà la formazione del Progetto Gio.Mol. La sfida, valevole per la 13° giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie C, sarà occasione utile per le pantere capitanate da Vanessa Nuovo di riscattare la sconfitta per 3-1 di mercoledì sera contro Sportilia Bisceglie al PalaDolmen. La formazione cerignolana dovrà a tutti i costi dare un segnale e cercare di portare a casa 3 punti importanti dalla trasferta del PalaFiorentini.

Il Progetto Gio.Mol proviene dalla sconfitta a testa altissima al tie-break contro la Pm Asci Potenza, attuale capolista del torneo, e adesso occupa la quinta posizione in classifica con 7 punti all’attivo. Nel team locale attenzione alle individualità di Cervelli, Caputo e Giancaspro che potranno impensierire le pantere. Primo servizio della gara fissato per domani, domenica 9 maggio, alle ore 18:30. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Francia e Magrone.