Ufficiale il rinvio a data da destinarsi della sfida Brindisi-Audace Cerignola

Il Dipartimento Interregionale LND comunica che a seguito di richiesta inoltrata dalla Società Brindisi, preso atto della documentazione allegata proveniente da strutture sanitarie, tenuto conto altresì del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità Sanitarie, per cause di forza maggiore la gara Brindisi-Audace Cerignola in programma il 9/5/2021 e valida per il Campionato di Serie D 2020/2021, è rinviata a data da destinarsi.

A distanza di quasi sette mesi dunque, suo malgrado la formazione di Michele Pazienza deve fermarsi a causa del Covid-19: nell’ottobre scorso infatti, vennero slittati prima la sfida con il Portici (positivi nei campani) e poi quella con il Lavello, nella circostanza per lo sviluppo di un piccolo focolaio fra i gialloblu.