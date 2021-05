Un pic nic per ricordare Peppino Impastato: l’iniziativa di Altereco a “Terra Aut”

La Cooperativa Sociale Altereco di Cerignola, come ogni anno, il 9 maggio ricorda l’omicidio di Peppino Impastato ucciso da Cosa Nostra nel 1978. A lui giovane giornalista e attivista che insieme ai suoi compagni negli 1976 fonda Radio Aut, strumento di denuncia del malaffare di Cosa Nostra tra Cinisi e Terrasini in Sicilia, è dedicato infatti Terra Aut, bene confiscato alla criminalità di Cerignola che la cooperativa gestisce dal 2011. A Cinisi l’Associazione Casa memoria Felicia e Peppino Impastato non organizzerà un corteo tradizionale ma ci sarà una corteo diffuso che coinvolgerà tanti luoghi d’Italia dedicati a Peppino Impastato.

In un periodo particolarmente difficile per il nostro Paese, durante il quale la situazione pandemica ha trasformato il nostro modo di vivere, le nostre consapevolezze verso il mondo, la memoria di Peppino Impastato si fa prepotente, la sua storia, la sua forza, il suo modo di vedere il mondo, la sua idea di bellezza e natura vogliamo raccontarla attraverso una favola. Terra Aut apre le porte all’iniziativa “9 Maggio 2021 con le idee e il coraggio di Peppino noi continuiamo” La Bellezza della Natura un pic nic per fare memoria di Peppino Impastato ore 17.30 Terra Aut C.DA Scarafone KM 3 Cerignola (FG). Portate la vostra coperta e il vostro cestino con le vivande, ci immergeremo nella natura, apprezzeremo la sua bellezza per imparare comprendere il suo valore e, come ci suggerisce Peppino, proteggerla e difenderla. E’ importante segnalare/prenotare, nel rispetto delle normative Anti-Covid, la vostra partecipazione attraverso un messaggio WhatsApp al numero 3468939033 oppure via mail a coop.altereco@yahoo.it. E’ importante munirsi di DPI (Dispositivi di Protezione individuale).