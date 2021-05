17 bandiere blu in Puglia, confermate Zapponeta e Margherita

La Puglia è terza in Italia, parimerito con la Toscana, e dopo la Liguria e la Campania, per il numero di bandiere blu 2021 assegnate alle località località rivierasche e ai porti turistici della ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education). Quest’anno aumentano a 201 le località rivierasche (dalle 195 del 2020) e diventano 81 porti turistici (erano 75 l’anno scorso) .

Sul podio si conferma prima la Liguria sempre con 32 località, mentre sale in seconda posizione la Campania con 19 Bandiere (con un nuovo ingresso ma anche un’uscita) che sorpassa e fa scivolare al terzo posto la Toscana che ottiene 17 vessilli blu (con tre uscite) alla pari con la Puglia che guadagna due bandiere (tre nuovi ingressi e un’uscita). Sono 416 in totale quest’anno (407 nel 2020) le spiagge con mare cristallino, che corrispondono a circa al 10% dei lidi premiati a livello mondiale, sottolinea la Fee aggiungendo che le Bandiere sui laghi scendono a 16, con due uscite. Il riconoscimento viene assegnato sulla base di criteri “imperativi e guida” fra cui oltre mare risultato “eccellente” negli ultimi quattro anni, anche efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi. Fra i 32 criteri di valutazione per questo “sigillo di qualità” assegnato da una Giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione ecologica, delle Politiche agricole e del Turismo, ci sono anche strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica aggiornata, educazione ambientale. (ANSA).

Ecco nel dettaglio le spiagge che ottengono la Bandiera Blu:

FOGGIA

146. Isole Tremiti – Cala delle Arene

Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Procinisco,

Baia di Peschici

148. Zapponeta – Lido

BARLETTA – ANDRIA – TRANI

149. Margherita di Savoia – Centro Urbano/ Cannafesca

150. Bisceglie – La Salata, Salsello

BARI

151. Polignano a Mare – San Vito, Cala Paura, Cala

San Giovanni, Ripagnola/Coco Village

152. Monopoli – Castello Santo Stefano, Capitolo,

Lido Porto Rosso

BRINDISI

153. Fasano – Egnazia Case Bianche, Savelletri,

Torre Canne

154. Ostuni – Creta Rossa, Lido Fontanelle, Pilone

Viar Beach, Rosamarina (Rodos-Capanno), Lido

Morelli

155. Carovigno – Mezzaluna, Pantanagianni, Punta

Penna Grossa/Torre Guaceto

TARANTO

156. Castellaneta – Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina

157. Maruggio – Commenda, Campomarino, Acqua

Dolce

158. Ginosa – Marina di Ginosa

LECCE

159. Melendugno – Roca, San Foca Nord/Centro/

Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso

160. Otranto – Alimini/Baia dei Turchi/Santo Stefano, Castellana/Porto Craulo, Madonna

dell’Altomare/Idro, Porto Badisco

161. Salve – Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/

Torre Pali

162. Nardò – Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa

Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace